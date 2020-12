WARDRUNA: Video zu 'Andvevarljod'

Das Lied der Norweger hat auch den Beinamen "Song of the Spirit-Weavers":

Der Song kommt mit einer Einleitung über die Wintersonnenwende und soll auf dem am 22. Januar erscheinenden Album "Kvitravn" zu finden sein. Hier ist die gesamte Trackliste:

1. Synkverv (Turn-Sight)

2. Kvitravn (White Raven)

3. Skugge (Shadow)

4. Grá (Grey)

5. Fylgjutal (Speech of the Fylgja)

6. Munin (Memory)

7. Kvit hjort (White Stag)

8. Viseveiding (Song-Hunting)

9. Ni (Nine)

10.Vindavlarljod (Song of the Wind-Bred)

11.Andvevarljod (Song of the Spirit-Weavers)