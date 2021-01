WEREWOLVES: Warum anpassen?

Das Label Prosthetic Records hievt oftmals Bands aus dem Untergrund an das Licht der Welt, die zumindest verdient haben, eingehender behört zu werden. WEREWOLVES ist so eine australische Entdeckung: das Trio wird am 29.01.2021 sein zweites Album "What A Time To Be Alive" vorstellen.

