WGT 2018: KIEW, CRYING VESSEL, [:SITD:] und weitere Bads bestätigt

Für das Wave-Gotik-Treffen 2018 in Leipzig sind die ersten Bands offiziell bestätigt worden.



Diese sind:



EIGMEN (N)

BLACK LINE (GB/USA)

CENTHRON (D)

GRAVE PLEASURES (FIN)

KIEW (D)

MONOLITH (B)

CRYING VESSEL (CH)

FABRIK C (D)

PRINCIPE VALIENTE (S)

[:SITD:] (D)



Das Festival findet vom 18. Mai bis 21. Mai 2018 in Leipzig statt.



Alle weiteren Informationen gibt es auf der Festival-Homepage.

