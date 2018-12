WGT 2019: BATTLE SCREAM, NITZER EBB und weitere Bands bestätigt

Für das Wave-Gotik-Treffen 2019 in Leipzig sind die ersten Bands offiziell bestätigt worden.



Diese sind:



AUTOMELODI (CDN)

BATTLE SCREAM (D)

CAMERATA MEDIOLANESE (I)

ESCAPE WITH ROMEO (D)

FEHLFARBEN (D) spielen "Monarchie und Alltag"

GEOMETRIC VISION (I)

IN2THESOUND (GB/D) Mike Dudley & The Convent spielen THE SOUND

JUNGGÖTTER (D)

KELAN MIKLA (ISL)

KING DUDE (USA) volle Bandbesetzung

LENE LOVICH BAND (GB) exklusiver Festival-Auftritt in Deutschland zum 40. Jubiläum des Albums "Stateless"

NACHTMAHR (AT)

NITZER EBB (GB)

OCTOBER BURNS BLACK (GB)

SEBASTIN FITZEK (D) Lesung "Der Insasse"

SELOFAN (GR)

ST. MICHAEL FRONT (D)

THE FOREIGN RESORT (DK)

THE MOON AND THE NIGHTSPIRIT (H)

UNTO ASHES (USA)



Das Festival findet vom 7. Juni bis 10. Juni 2019 in Leipzig statt.



Alle weiteren Informationen gibt es auf der Festival-Homepage.

