WGT 2019: Spielplan online

Der komplette Spielplan für das Wave-Gotik-Treffen 2019 in Leipzig ist nun online. Auf der Festival-Seite ist es in der Rubrik "Programm+" zu finden.



Das Festival findet vom 7. Juni bis 10. Juni 2019 in Leipzig statt.



Alle weiteren Informationen gibt es auf der Festival-Homepage.

