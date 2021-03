WHEEL: Neues Album

Die deutsche Doom-Band WHEEL hat gute acht Jahre gebraucht, um ein neues Album zu präsentieren. Am 09.04.2021 ist es nun soweit und "Preserved in Time" erscheint via Cruz Del Sur Music. Mit dem Song 'She Left In Silence' kann man das neue Material schon mal testen. Im Labelshop kann das Album bereits vorbestellt werden.



Die Tracklist liest sich so:

1. At Night They Came Upon Us

2. When The Shadow Takes You Over

3. After All

4. She Left In Silence

5. Aeon of Darkness

6. Hero of the Weak

7. Daedalus

