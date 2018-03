WHILE MY CITY BURNS: Neues Video veröffentlicht

Die aus Island stammende Metalcore/Post-Hardcore Band WHILE MY CITY BURNS hat ein Video zu dem Song 'New Beginnings' veröffentlicht. Das Stück ist nach 'Vivens Mortua' ein weiterer Vorgeschmack auf das am 30. März erscheinende Debütalbum "Prone To Self Destruction".





