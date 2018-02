WHITECHAPEL:

Das zweite Album der Deathcorler aus Tennessee wird zum zehnjährigen Jubiläum von Metal Blade mit einer neue Ausgabe bedacht. Es wird folgende Versionen geben:

- 180g black vinyl

- smoke vinyl (limited to 700 copies - USA exclusive)

- golden vinyl (limited to 300 copies - EU exclusive)

- clear/black/red splattered vinyl (limited to 200 copies - EU exclusive)

- gray marbled vinyl (limited to 300 copies - USA exclusive)

- clear graybrown marbled vinyl (limited to 200 copies - USA exclusive)

Alle hierzulande erhältlichen Versionen können bei EMP bereits vorbestellt werden.