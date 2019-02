Am 10. Mai ist es endlich soweit und das neue WHITESNAKE Album "Flesh & Blood" erblickt via Frontiers Music endlich das Licht der Welt. Um euch die Wartezeit etwas zu versüßen, gibt es daraus bereits ein sehr vielversprechendes Video mit dem Titel 'Shut Up & Kiss Me'. Youtube.

Quelle: Frontiers Music Redakteur: Mahoni Ledl Tags: whitesnake flesh and blood shut up and kiss me