WITCHBOUND: Erstes Video vom kommenden Album

Wie berichtet, veröffentlichen die Schwaben WITCHBOUND am 30.04.2021 via El Puerto Records das neue Album "End Of Paradise". Daraus wurde mit dem Titelsong "End Of Paradise" ein neuer Song inklusive Video veröffentlicht. Das Album sowie die streng limitierte Sammlerbox können im Shop von El Puerto Records vorbestellt werden.

