WITCHFINDER: Ab morgen auffindbar

Das französische Trio WITCHFINDER wird am ersten Apriltag 2019 sein neues Album "Hazy Rites" herausbringen. So gar nicht zum Scherzen aufgelegt ist diese Mixtur aus Traditionsdoom und Okkultrock, was dem Stück 'Wild Trippin'" deutlich anzumerken ist. Ausführender Verlag ist übrigens das britische Undergroundlabel Black Bow Records.

Quelle: Black Bow Records Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: witchfinder black bow records frankreich doom okkult april 2019