WITCHSKULL: Neues auf Rise Above Records

Wer irgendwas mit "Witch" im Bandnamen hat, der muss etwas mit Doom zu tun haben - so die gängige Regel. Kommt dann auch noch der "Skull" dazu, dann hat man richtig festgesellt, dass der Metal-Anteil auch gehörig sein muss.

Und so ist es bei diesem australischen Trio, das auf dem Label von Lee Dorian (NAPALM DEATH, CATHEDRAL) angekommen ist.

Es wird am 24.04.2020 ein neues Album bei Rise Above Records namens "A Driftwood Cross" geben. Das wird ein Highlight in der Szene, ist zu vermuten.

Foto:(c) Alle Rechte liegen beim Urheber, mit freundlicher Genehmigung von Gordeon Music