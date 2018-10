WITHERFALL veröffentlicht Video

Die Erste-Sahne-Thrasher von WITHERFALL stehen mit ihrem zweiten Album "A Prelude To Sorrow" (mit dabei in Bälde in unserem Oktober-Soundcheck) in den Startlöchern und verwöhnen die Fans anspruchsvoller, progressiver Töne mit dem ersten offiziellen Video zur Scheibe. Käuflich zu erwerben gibt es die neue Langrille ab 02. November.

Härter sind sie geworden, scheuen auch vor Death-Metal-Riffs nicht zurück - aber holt euch am besten selbst einen ersten Einblick mit dem Video zu 'Moment Of Silence'.