WITHIN TEMPTATION: Neuer Song 'The Purge' erscheint am 20.11.2020

Am 20.11.2020 wird die niederländische Band WITHIN TEMPTATION mit 'The Purge' einen neuen Song veröffentlichen. Der Song ist die Fortsetzung von 'Entertain You', welcher im Mai erschienen ist. Die Band hat die Zeit der abgesagten Konzerte genutzt, um neue Songs zu schreiben. Somit sollen in naher Zukunft weitere Singles folgen. Der Track wird auf allen digitalen Plattformen veröffentlicht und kann bereits vorbestellt werden.

Quelle: Another Dimension Redakteur: Swen Reuter Tags: within temptation entertain you worlds collide tour 2020 sharon den adel tour 2021 the purge