WMC: Erster World Metal Congress als Erfolg gewertet

Das ist ja eigentlich auch normal: Einen Kongress, den man selbst organisiert hat, als Erfolg zu bezeichnen. Aber im Falle des ersten WMC (World Metal Congress), der am 22.03.2019 und 23.03.2019 auf der britischen Insel als Urzelle dieser Musik stattfand, scheint das auch zu stimmen. Hier die Ziele des WMC:

"World Metal Congress is a two-day celebration of heavy metal and its global appeal. With film premieres, live music, and lively debate featuring the great and good of the heavy metal world, WMC is all about bringing the global heavy metal community together - from India to South Africa to Singapore to Syria and beyond." (Zitat von der Webseite)

Und hier wird das Ergebnis kurz umrissen. Sollte sich diese Idee zur Vernetzung der weltweiten Metal-Szenen etablieren, ist das bestimmt eine Reise wert.