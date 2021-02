WODE: Drittes Album im Anflug

Die britische Black-Metal-Formation WODE kündigt für den 02.04.2021 ihr drittes Album an. "Burn In Many Mirrows" erscheint bei dem Label 20 Buck Spin und umfasst sechs Tracks:

1. Lunar Madness

2. Serpent's Coil

3. Fire In The Hills

4. Sulphuric Glow

5. Vanish Beneath

6. Streams Of Rapture (I, II, III)

'Vanish Beneath' ist bereits im Netz verfügbar.

Das Album wurde von August bis November 2020 mit Joe Clayton im NØ Studio aufgenommen. Das Mastering erfolgte durch Magnus Lindberg und das Album-Cover stammt von Santiago Caruso.