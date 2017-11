WORSIS: Debütalbum erschienen, Video

Die Brasilianer hauen uns 'Sisyphus' um die Ohren aus ihrem Debüt-Album "Blinded By The System". Wer eine Thrash-Abreibung braucht, schaut mal hier rein: Youtube.

Diese Songs sind enthalten:

1. Sisyphus

2. País Sem Leis

3. Echoes Of Pain

4. False God

5. Slaves Of Corruption

6. What Remains Of The Future?

7. Still Resisting

8. Under Mud

9. Facing The Worms

10. Manipulados Pelo Sistema

11. Born To Bleed