WRITTEN BY WOLVES fragt, wovor du davonläufst

So heißt nämlich die neue Single, 'Tell Me What You’re Running From?': Youtube.

Sänger und Texter Michael Murphy: "Bei 'Tell Me What You're Running From?' geht es um den Kampf gegen die eigenen Dämonen und die Herausforderung, sich selbst ehrlich einzugestehen, was es ist, das einen im Leben zurückhält. Die Angst vor dem Versagen und die Angst vor dem was kommt wenn man Erfolg hat werden im Text miteinander verwoben und wie der Titel schon andeutet geht es auch um das davonlaufen vor den eigenen Dämonen, denen man aber ins Auge schauen muss, um sie zu besiegen."

Das Debütalbum der Neuseeländer aus Auckland wird später in diesem Jahr erscheinen.