Noch ist Wacken 2019 nicht ganz beendet, da gibt es schon die ersten Bandankündigungen für Wacken 2020. Außerdem wird das Wacken Open Air 2020 von einem ganz besonderen Thema durchzogen sein: der Kultur der Maya und Azteken aus Südamerika! Man darf gespannt sein.



Das Wacken Open Air 2020 wird vom 30.7.20 bis 1.8.20 stattfinden. Der Presseankündigung ist zu entnehmen, dass der Kartenvorverkauf am 5.8.19 beginnt.



Bisher bestätigte Bands 2020: Judas Priest, Amon Amarth, Mercyful Fate, At The Gates, Venom, Hypocrisy, Sodom, Death Angel, Sick Of It All, Beast In Black, Nervosa, Cemican

