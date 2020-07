Wacken World Wide: SABATON und HÄMATOM bestätigt

Wie wir bereits berichteten, haben sich die Macher des Wacken Open Airs für dieses Jahr mit Wacken World Wide ein neuartiges Streamingkonzept überlegt, um das Festival wenigstens virtuell stattfinden zu lassen. Zu den bereits bestätigten Bands wie BLIND GUARDIAN, KREATOR, HEAVEN SHALL BURN und BEYOND THE BLACK gesellen sich heute nun auch die schwedischen Kriegsfetischisten SABATON und die NDH-Dauerbrenner HÄMATOM, die ja mit ihrem Maskenball quasi voll im Trend liegen. Für die nächsten Tage sind weitere Ankündigen - nunja - angekündigt und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden



