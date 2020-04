Was haben WILDERUN und NASTY gemeinsam?

Musikalisch eigentlich nicht viel, aber sie lärmen jetzt unter dem gleichen Dach. Beide haben nämlich einen Vertrag mit Century Media unterzeichnet. Bei WILDERUN steht auch bereits frst, dass das Album "Veil of Imagination" der erste Release beim neuen Plattenlabel sein wird, in Bezug auf NASTY hüllt man sich noch in Schweigen.

Quelle: Century Media Redakteur: Frank Jaeger Tags: wilderun veil of imagination nasty