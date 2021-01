Was macht eigentlich: ANNEKE VAN GIERSBERGEN?

Die Sängerin aus Eindhoven wird den meisten aus den Zeiten bekannt sein, in denen sie THE GATHERING ihre vielfältige Stimme lieh. Am 26.02.2021 wird ihr neues Album "The Darkest Skies Are The Brightest" erscheinen.

Neben der Solokarriere wirkt die Sängerin in vielen Projekten mit, so jüngst bei den Franzosen CELESTIAL BURST oder bei DEVIN TOWNSEND bei dessen seltsamen Endoktoberspass.