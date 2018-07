XANDRIL: Doppel-Vinyl erschienen!

Das Warten hat ein Ende: Auf "The Vision of Rotting Darkness: The Demos 1985-1988" könnt ihr alle jemals aufgenommenen Songs der Hamburger Kult-Band XANDRIL hören. Die Band hatte mit 'Terminal Breath' 1987 einen Song auf dem legendären "Teutonic Invasion"-Sampler, der auf sehr gute Resonanzen stieß. In den folgenden Jahren gab es noch einige wundervolle Demos bis sich die Band Anfang der 90er leider auflöste. Nun sind alle Demos und Rehearsals auf einem liebevoll gestalteten Doppelalbum und zwei 7"s erschienen. Beziehen kann man das tolle Teil bei HMH Records.



Quelle: Band Redakteur: Holger Andrae Tags: xandril