In XILLA dürfen Leute, die sich in der Schnittmenge zwischen Progressive, Alternative und AOR (z.B. SUBSIGNAL oder ENCHANT) wohlfühlen, gerne mal hinein lauschen. Das Debütalbum der Briten namens "Distant Minds" wurde schon am 1. April veröffentlicht. Hier nun erste Video 'Burning Sky'.

