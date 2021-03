YAWNING SONS: Zweites Album nach zwölf Jahren

Am Freitag, den 26.03.2021, veröffentlicht die Desert-Rock-Band, die aus Mitgliedern von YAWNING MAN und SONS OF ALPHA CENTAURI besteht, ihr neues Album "Sky Island" mit acht abwechslungsreichen Tracks. Das Debütalbum "Ceremony to the Sunset", welches ein Jahr nach Gründung der Band erschien, ist als Klassiker des Desert-Rock-Genres bekannt. Mit den Singles 'Cigarette Footsteps' und 'Shadows and Echoes' kann man schon in das Album "Sky Island" vorschnuppern.

