YOUR LAST WISH mit einem weiteren Liveclip

In einer fernen Vergangenheit vor zwei Monaten, als Bands noch live vor Publikum auftraten, hat die Death-Thrash-Band YOUR LAST WISH ihren Titel 'Pursuit' auf dem Le FestEvil in ihrer Heimat Kanada gespielt. Einen Liveclip der Nummer von ihrem aktuellen Album "Eradicate" ist ganz frisch bei YouTube verfügbar.





