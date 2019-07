Die vier gestandenen Rocker von ZED werden per Ripple Music ihr neues Album "Volume" am 26.07.2019 veröffentlichen. In 'Chingus', dem neuen Video, wird mal rasant mit US-amerikanischen Typen und Mythen abgerechnet. Vorbestellen kann man den Stonerrocker hier.

Quelle: ZED Webseite Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: zed ripple music stoner rock stop motion neues album juli 2019 kalifornien