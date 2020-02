Zweiter Clip der CHRONICLES OF HATE online

Das nächste Video der italienischen Death-Metal-Band CHRONICLES OF HATE, dieses Mal zu 'Bet On Tragedy', steht bei YouTube zur Verfügung. Am 28. Februar soll das zugehörige Album "The Birth Of Hate" auf den Markt kommen.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: chronicles of hate bet on tragedy the birth of hate