Zauberhaft - mal wieder!

Nach der deutlichen Empfehlung des letzten Albums, die Kollege Freiesleben an dieser Stelle rausgehauen hat, habe ich mich etwas eingehender mit "Young Pines" und den drei vorangegangenen Releases von 1099 beschäftigt - die oftmals verfluchten Streaming-Dienste haben es möglich gemacht. Und ich konnte mich vor drei jahren bedingungslos anschließen: Diese Norweger erschaffen aufregende Klangwelten, ohne mit anstrengenden Effekten oder aufgeblähten Soundwänden zu hantieren. Folglich waren die Erwartungen an den neuen Longplayer nicht gerade gering. Doch wenig überraschend hat die Band sich davon nicht unter Druck setzen lassen und weiterhin ihr Ding gemacht - und das hört diesmal auf den Namen "Blindpassasjer" und ist einer der hypnotischsten Exkurse in den instrumentalen Post Rock.

Die Nordeuopäer lassen sich bekanntermaßen viel Zeit, um ihre Arrangements aufzubauen und ihre Klanggebilde wachsen zu lassen. So geschehen auch hier: Nach einigen noch etwas zäheren Gehversuchen zu Beginn des Albums entwickelt 1099 wunderbare, verträumte Melodien, Soundtrack-artige Harmonien, beeindruckend vielschichtige Hommages an so ziemlich alle Phasen des monumentalen Prog Rocks und zuletzt eine Atmosphäre, die in diesem Segment ihresgleichen sucht. Und der erneute Clou: Alles geschieht aus dem Fluss heraus, es muss gar kein Spektakel entstehen, sondern die zwölf frischen Kompositionen wachsen Stück für Stück aus sich heraus und verzaubern schließlich mit Genusserlebnissen der ganz besonderen Art. Das überlange 'Til Jorden', das fantastische Titelstück und das brillante Schlussdoppel 'Lausanne'/'Vintersøvn' sind die Highlights einer Platte, die im ersten Moment noch nicht viel bewegt, dann aber irgendwann mächtig Schwung aufnimmt und gemeinsam mit ihren Schöpfern über sich hinauswächst. Da mag man am Ende dann auch nicht über das etwas zähe Arbeitstempo von 1099 meckern; solange die Band Alben wie "Blindpassasjer" aufnimmt, bleibt die Begeisterung bestehen!