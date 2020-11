Wie eine Blaupause für den modernen Alternative Rock.

Ein weiteres Beispiel für die unendlichen Weiten des musikalischen Weltraums ist die Band 10 YEARS aus Knoxville, Tennessee. Seit zwanzig Jahren musiziert die Band - und dies wohl nicht allzu weit abseits meines Geschmackes - und "Violent Allies" ist das mittlerweile neunte Album den Band. Doch ich habe noch nie von ihr gehört. Ähnlich ging es wohl dem Kollegen Jäger vor drei Jahren, als er die Band mit "(How To Live) As Ghosts" kennen lernte und sich vom Gebotenen begeistert zeigte. Also, was wird geboten?



Es ist für mich so etwas wie eine Blaupause für den modernen Alternative Rock, mit Elementen der ersten beiden 30 SECONDS TO MARS-Alben, aber auch Anspielungen an MY CHEMICAL ROMANCE, vor allem bei den Vocals. Ich bin nun weiß Gott kein Experte für diese Musik und die Kollegen Jäger oder Kubaschk haben hierfür sicher eine noch höhere Affinität. Doch auch ich stelle fest, dass alles, was mir 10 YEARS hier bietet, Hand und Fuß hat.

Natürlich hat es genauso wenig Überraschungs-Effekt wie der neueste Achtziger-Metal-Schrei, doch Stiltreue ist ja an sich nichts Schlechtes und "Violent Allies" klingt eben genau so, wie man es sich vorstellt. Die typischen zwischen kraftvoll und zerbrechlich pendelnden Vocals, jede Menge Oh-Oh-Ohs, einprägsame Riffs und hymnische Refrains. Alles in allem eine stilvolle Balance zwischen geradeaus nach vorne gehendem Rock (gelegentliche Screams nicht ausgeschlossen) und emotional aufgeladenen Momenten.

Allerdings ist es für mich sehr schwer, ein Highlight zu finden. Eigentlich hat jeder Song etwas zu bieten. Auf den anderen Seite ist aber immer das Gefühl dabei, etwas zu hören, was es so oder so ähnlich schon gab. Nicht selten machen solche Alben dann Lust, die Goldstandard-Alben des Stils zu hören. Und nicht selten müssen sie bei diesem Vergleich hinten anstehen. Genre-Fans geben "Violent Allies" trotzdem eine Chance. Vielleicht mit 'Waiting'?