Always Trying To Fit

Always Trying To Fit

Heart-Core

20 LITER JOGHURT stellt alles und jeden in Frage - die eigene Persönlichkeit, Gesellschaft, Menschheit, das momentane Geschehen im Allgemeinen. Was vielleicht etwas abwegig klingt, ist einer vierköpfigen Truppe aus Grimma zuzuschreiben, die mit ihrem ersten Longplayer "Always Trying To Fit" die Hardcore- und Punk-Fans im Sturm erobern möchte. Ob das klappt, wird die Zukunft zeigen, aber die Grundpfeiler sind mit dieser Veröffentlichung - vorliegend sogar im Vinyl-Format - gesetzt. Und wie es eben in dieser Musiksparte üblich ist, wird alles und jeder hinterfragt, an den Pranger gestellt und nach Sinn und Zweck ausgequetscht.

Musikalisch gibt es melodischen, aber durchaus harten Punk mit vielen Hardcore-Elementen zu hören, der hinsichtlich des Sounds schon wesentlich druckvoller daherkommt als noch die "L'art d’oublier“-EP vor rund drei Jahren. An einigen Ecken und Enden erinnert mich das Quartett musikalisch an STAATSPUNKROTT, obwohl die leichten Experimente hier ein wenig ausbleiben. Doch bei Songs wie 'All I See', 'Everyone' und 'Despise You' stehen eben musikalische Darbietung sowie der textliche Inhalt in schönem Gleichgewicht und bietet hierbei recht wenig Platz für den stilistischen Blick über den Tellerrand.

Das ist aber auch nicht weiter schlimm, da speziell die textliche Umsetzung des Albums in vollen Zügen genossen werden kann und - darin liegt der Pudels Kern - zum Nachdenken und Reflektieren ermutigt. Also Leute, nicht immer alles stillschweigend hinnehmen, sondern hinterfragen, ob das, was euch vor den Latz geknallt wird, wirklich das Beste für euch ist, oder ob ein Perspektivenwechsel manchmal nicht doch den großen Aha-Effekt bringt. Hardcore Punk mit Sinn und Verstand, wütende Melodien mit Mehrwert, melodischer Zorn gegen alles, was einem eh nicht ganz koscher vorkommt.

Auch wenn der Bandname 20 LITER JOGHURT nur Achselzucken meinerseits auslöste, so überraschen die vier Jungs - Erik, Daniel, der auch für die gehaltvollen Texte zuständig ist, sowie Niels und Jonas - doch in vielerlei Hinsicht: Gelungenes Artwork, grundsolides, musikalisches Arrangement und die Message, sich seines Verstandes zu bedienen. Es gibt definitiv Veröffentlichungen, die gehaltsleerer sind als "Always Trying To Fit".