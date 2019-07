Krieg der Welten

Jetzt wollen es die US-Amerikaner aber wissen. Mit ihrem dritten "Make it or break it"-Album "Metawar" hauen die Industrial-Metaller von 3TEETH ziemlich hart in die Kerbe und sorgen für einen perfekten Soundtrack einer postapokalyptischen Stimmung, in der die Maschinen die Kontrolle über die Erde und Menschheit übernommen haben. Zwar klingt 3TEETH nicht derart aggressiv wie FEAR FACTORY oder MINISTRY, dafür hat "Metawar" eine fast schon einlullende, hypnotisierende Aura, die das Hand-in-Hand-Gehen von verstörenden Samples, diabolischen Synthies und dem Gitarrengroove im mittleren Tempo nur noch verstärkt.

Hier drücken sich krachende, vor Wut nur so strotzende Ausbrüche wie 'Affluenza' und 'America Landfill' mit melodischen, fast schon verstörenden Tönen, wie man sie durch 'Altær' und 'Surrender' vorgesetzt bekommt, gegenseitig die rostige, mechanische Klinge in die Hand. Frontmann Alexis Mincolla sorgt zu allem Überfluss auch noch dafür, dass seine teils verzerrten, teils klaren, teils aber vollkommen weltfremden Vocals dieser etwas anderen Soundrealität die Krone aufsetzt. Sicherlich fehlen die Hits, diese absoluten Dosenöffner, die einen mit offenem Mund vor vollendeten Tatsachen stellen, doch in seiner Kompaktheit, in seinem gesamten Gefüge ist dieser Rundling scheinbar nicht von dieser Welt.

Wummernde Bässe hier, klirrend kalte Gitarren dort und diese Samples, die sich unter die Haut fräsen, dort Eier legen und das Konstrukt Mensch von innen auffressen, sorgen dafür, dass meterhohe Aura-Wände aufgebaut werden, nur um sie dann lautstark zum Einreißen zu bringen. Zugegeben, ein Album wie dieses, erscheint nicht sonderlich häufig. Ich gebe zu, mich überfordert "Metawar" sogar stellenweise, da dieser akustische Atomkrieg vollkommen verschiedener Klangwelten manchmal zu viel des Guten ist. Doch genau das möchte die Band wohl mit dieser Scheibe auch erreichen.

Die Erfahrung von bereits zwei Alben und einer Tour mit beispielsweise TOOL hat sich also ausgezahlt. Denn "Metawar" zeigt 3TEETH in wirklich guter Form. Zugegeben, man muss diese etwas andere Variante des Industrial Metals auf sich wirken lassen, sich auf die Musik einlassen können. Schließt man dann aber für die "Metawar"-Spielzeit die Augen, öffnet sie nach den letzten Tönen von 'Pumped Up Kicks' dann wieder, sieht die Realität zumindest kurze Zeit ein wenig anders aus: Irgendetwas ist passiert, man blickt mit anderen Augen auf ganz alltägliche Dinge und beginnt damit, "Metawar" kognitiv zu verarbeiten. Dies ist wahrlich kein einfach zu händelndes Album, doch der Mehrwert, den uns 3TEETH hiermit verpassen, dürfte kaum zu übersehen sein.