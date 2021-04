Let's Rock'n'Roll!

Sieben Jahre haben uns die Herren der 69 Katzen nach ihrem Debüt-Album "Transsylvanian Tapes" warten lassen! Nun werfen sie mit "Seven Year Itch" wieder ein gepflegtes Old-School-Rock'n'Roll-Album mit leichtem Gothik-Touch in die Runde. Mit Jyrki 69 "am Gesang" und Danny B. Harvey an der Gitarre sind diesmal Kim Nekroman (Bass, NEKROMANTIX) und Rat Scabies (Schlagzeug, THE DAMNED) mit dabei.



Auch auf "Seven Year Itch" sind wieder eigenwillig interpretierte Coverversionen bekannter Klassiker zu finden. Gleich nach dem heißen Einstiegssong 'She's Hot' (mit einem genau so heißen Video) hat sich die Band den Rapper POST MALONE und dessen Song 'Hollywood's Bleeding' aus dem Jahr 2019 vorgeknöpft und diesem Song einen neuen Touch gegeben. Die Katzen-Version gefällt mir eindeutig besser, wobei ich da zugegebenermaßen vielleicht nicht so ganz objektiv bin – Jyrkis Stimme, ihr wisst schon... Aber abgesehen davon, geht die rockige Gitarren-Version ganz schön ab. Auch '(You're) The Kind Of Girl I Need' schlägt in dieselbe Rock'n'Roll-Bresche und verleitet dazu, ordentlich das Tanzbein zu schwingen. Etwas grooviger wird es mit 'Good Time To Die' und 'Graveyard Blues', bei dem sich alle Jyrkis-Fans freuen dürfen: zwei Songs, wie zugeschneidert auf den Finnen. Ja, ja, natürlich darf Mr. Harvey und seine Gitarre nicht unterschlagen werden. Mit 'Hey World (feat. Sky Saxon)' ist ein Song am Start, der aus einer älteren Session von Danny mit SKY SAXON (THE SEED) stammt, der schon 2009 gestorben ist. Auch das rockige '(Let's Go) Psycho' ist irgendwie eine Coverversion, hatte es Danny B. Harvey doch schon vor über zwanzig Jahren mit der australischen Psychobilly-/Rockabilly-Künstlerin Brigitte Handley geschrieben und aufgenommen. Hier ist die Originalaufnahme von Brigitte Handley im Hintergrund zu hören, sie singt quasi mit Jyrki im Duett. Nach dem netten Zwischenstück 'Vampire Shuffle' kommt dann da, was im Namen des Songs steht: der 'Teddy Boy Boogie' – mit einer Stimme, die sehr an Elvis erinnert und gedacht als Hommage an den 2020 verstorbenen Cavan Crogan von Crazy Cavan & The Rhythm Rockers ("Teddy Boy Boogies"). Ja, und dann gibt es tatsächlich noch eine klassische Instrumentalüberraschung: 'The Hell Of The Mountain King'. Man erahnt es natürlich schon, dies ist ein abgewandelter Edvard Grieg und sein Bergkönig, samt fauchendem Wind und (Wer)Wolfsgeheul. Sehr hörenswert! Nachdem uns Jyrki noch erklärt, dass er "furchtbar böse ist", "so böse wie ein Mann nur sein kann" – was der Text hinlänglich belegt – endet die Platte mit einer weiteren Hommage an einen verstorbenen Künstler: 'It Ain't Enough', feat. Larry Wallis, der unter anderem auch schon für MOTÖRHEAD gespielt hat. Es wurde teilweise original Songmaterial verwendet, aber natürlich drückt Jyrki mit seinem Gesang dem Ganzen einen ganz eigenen neuen Stempel auf, wie auch Danny mit seiner Gitarre. So ist eine neue tolle Rock'n'Roll-Nummer entstanden.



"Seven Year Itch" ist ein Album, das alle Rockabilly und Rock'n'Roll Freunde antesten sollten. Und vielleicht dauert es ja diesmal keine sieben Jahre, bis sich die Katzen wieder auf die Rock'n'Roll-Pirsch begeben.