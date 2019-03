Ist das geil!

Es ist eigentlich ein Debakel, dass ASG immer noch als kleiner Player im Underground um Aufmerksamkeit buhlen muss. Die Band hat mit ihren letzten Alben gleich mehrere Zeichen gesetzt und sich zumindest qualitativ als einer der zielsichersten und besten Heavy-Rock-Acts der letzten Dekade behaupten können - schade nur, dass sich dies nicht in einer entsprechend feinen Erfolgskurve niederschlägt.



Von daher muss man fast schon befürchten, dass eine Platte wie "Survive Sunrise" am Ende wieder durchs Raster fällt, obwohl eigentlich alle Voraussetzungen erfüllt sind, um endlich den Durchbruch auf ganzer Linie zu schaffen. Die Band hat mitunter die coolsten Grooves im Stoner-affinen Rock & Roll, wartet mit den feinsten 70s-Vibes der ganzen Retro-Szene auf, hat hier und dort außerdem einige Hooklines platziert, für die sich die gesamte Szenerie sofort einen Arm ausreißen würde, und verblüfft zuletzt mit einer Lässigkeit, die das gesamte Seattle-Grunge-Imperium ohne große Mühen ins Wanken geraten lässt. Und der Lohn? Nun, bis dato bestand er lediglich aus Höflichkeitsapplaus und großen Kritikerstimmen, schlug sich aber nicht in den Verkaufszahlen von ASG nieder.



Und jetzt? Tja, jetzt ist es an euch, diese unglaublich coole Kapelle zu unterstützen und ganz nebenbei eine der besten Mixturen aus LED ZEPPELIN, MASTODON und BLACK LABEL SOCIETY zu feiern, die der Markt je begrüßen durfte. Und mehr noch als das: "Survive Sunrise" schärft das Profil dieser Jungs noch einmal merklich und ist am Ende das bisherige Highlight in einer an Höhepunkten nicht armen Karriere. Hoffentlich bleibt es nicht unbemerkt, denn wer den unwiderstehlichen Drive solcher Tracks wie 'Kubrick Colors' und 'Florida Song' erst einmal gespürt hat, sich von den epischen Momenten in 'Up From My Dreams' und 'God Knows We' hat eine Gänsehaut bescheren lassen und bei 'Heavy Scars' und 'Execution Thist' euphorisch die Fäuste gereckt hat, wird wissen, wovon wir hier reden - nämlich von einer der besten zehn Heavy-Rock-Combos auf dem ganzen Planeten. Und von ihrer bis heute wohl stärksten Leistung.