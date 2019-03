Viele große Namen und ein wirklich gutes Album

Tim Owens scheint in den letzten Monaten festgestellt zu haben, dass er noch ein paar zusätzliche Scheinchen für die Rente einstreichen sollte; anders lässt sich die plötzliche Arbeitswut des Rippers eigentlich gar nicht erklären. Gemeinsam mit illustren Gestalten wie James Kottak und Rudy Sarzo hat er eine weitere Supergroup ins Leben gerufen, die sich ungewohntermaßen (wenn man die musikalische Historie des einstigen JUDAS PRIEST- und ICED EARTH-Frontmanns betrachtet) eher dem partykompatiblen Rock & Roll widmet.

"Enemies & Lovers", das Debütalbum von A NEW REVENGE, präsentiert einmal mehr einen ausgezeichnet aufgelegten Sänger Owens, der in wirklich allen Tonlagen den richtigen Ton trifft und auch im klassischen Hardrock seinen Mann steht, ohne dabei seine persönliche Handschrift aufgeben zu müssen. Und auch der musikalische Output des neuen Projekts ist durchweg ordentlich und wird den Anforderungen, die man an ein solch namhaft besetztes Bandgefüge stellen muss, weitestgehend gerecht. Nur eines kann man A NEW REVENGE am Ende nicht attestieren, und das ist eine gewisse Eigenständigkeit, die sich über die Frontstimme der Band hinaus manifestiert. Auf "Enemies & Lovers" gibt es keine außergewöhnlichen Ideen und auch keine rebellischen Ausbrüche, mit denen die Herrschaften ein eigenes System erstellen könnten, sondern schlichtweg klassischen Hardrock mit vereinzelten schwungvollen Eruptionen gen Feierlaune. Das mag auf dem Niveau, auf dem die Band agiert, eigentlich auch genügen, aber dennoch hat man irgendwie den Anspruch, dass beim Charakter einer Supergroup auch etwas sehr Individuelles entstehen muss. Aber in diesem Punkt muss A NEW REVENGE dann passen.

Nichtsdestotrotz wird man wohl nur mit großen Schwierigkeiten an diesem Output vorbeilaufen können, denn jede der zehn neuen Kompositionen hat Hitpotenzial, feine Hooklines und richtig starke Melodien, so dass der eingangs erwähnte, vermeintliche Vorwurf im Hinblick auf die Aufbesserung der Rentenkasse natürlich auch nur als provokantes Statement des Rezensenten gewertet werden sollte. Musikalisch hat "Enemies & Lovers" indes kaum Angriffsfläche und überzeugt am Ende mit vielen richtig starken Songs!

Anspieltipps: The Distance Between, Fallen, Only The Pretty Ones