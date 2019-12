Ordentliche Leistung, aber leider nur wenige Hit-Kandidaten

Gegründet wurde diese Formation zwar bereits vor gut zehn Jahren, auffällig geworden ist A NEW TOMORROW bislang aber noch nicht. Kein Thema, schließlich stellt "Universe" das Debütalbum des Quartetts dar. Als dessen Hauptwohnsitz wird übrigens London angegeben, die beiden Gründer Alessio Garavello und Andrea Lonardi stammen jedoch ursprünglich aus Italien.

Dort hat zumindest Alessio auch seine ersten musikalischen Erfahrungen gemacht und zwar bei ARTHEMIS und bei den Thrashern GROUND CONTROL. Sein anschließendes Engagement bei POWER QUEST, für die er fast zehn Jahre lang tätig war, dürfte ihn dazu veranlasst haben nach England zu übersiedeln. Verändert hat sich bei Alessio aber nicht nur der Wohnsitz, im Laufe der Zeit scheint sich auch die musikalische Orientierung des auch bei A NEW TOMORROW als Sänger und Gitarristen aktiven Kerls gehörig geändert haben.

Denn der Unterschied von ARTHEMIS und POWER QUEST sowie seinem kurzfristigen Live-Brötchengeber DRAGONFORCE zu A NEW TOMORROW ist schon wirklich groß, hat sein aktuelles Betätigungsfeld doch weder mit der Heftigkeit noch mit der Melodik dieser Formationen etwas gemeinsam. Irgendwie scheint der Vierer nämlich in erster Linie die Klientel von angesagten, Stadion- und Open Air-geeichten Formationen im Visier zu haben.

So fühlt man sich im Verlauf der Spielzeit mehrfach an FOO FIGHTERS erinnert, während die Pop-Punk-Schlagseite einiger Tracks auch Fans von GREED DAY [Das ist so ein herrlicher Typo, den muss man stehen lassen - PK] oder BLINK 182 ansprechen könnte. Nicht zuletzt auf Grund des, in den eher getragenen Momenten dem von Myles Kennedy nicht unähnlich raunenden Gesangsvortrags von Alessio ist jedoch vor allem ALTER BRIDGE als Referenz zu nennen.

Zwar entpuppen sich doch nicht alle Songs auf "Universe" als ausreichend potentielle Hit-Kandidaten, um es den US-Amerikanern gleich zu tun und einen ähnlichen Höhenflug absolvieren zu können: Mit dem gediegenen Opener 'I Wanna Live' und dem knackigen Rocker 'A Million Stars' sollte aber doch zumindest ein Karriere-Startschuss erfolgt und für A NEW TOMORROW etwas zu holen sein.