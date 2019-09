Schönes Livedokument mit leichten Abzügen in der B-Note

Das 2016 erschienene "Fire And Gasoline" darf als durchaus gelungenes Comeback von LEE AARON bezeichnet werden. Zwar rockt die Kanadierin nicht mehr ganz so energisch wie zu glorreichen "Metal Queen"-Zeiten in den 80ern, aber wenigstens rockt sie wieder. Immerhin gab es Anfang der 2000er einen musikalischen Ausflug in eher jazzigere Gefilde, über den wir hier mal den Mantel des Schweigens legen wollen. Dass sie es auch live immer noch drauf hat, davon konnten sich Rockfans in Deutschland 2017 bei insgesamt vier Shows überzeugen. Zwei Konzerte davon, einmal der Auftrtt im Hirsch in Nürnberg und das Bang Your Head Festival in Balingen wurden aufgezeichnet und bilden die Grundlage für das Live DVD/CD "Package Power, Soul, Rock`n`Roll – Live In Germany".



Von den dreizehn auf dem Silberling enthaltenen Stücke stammen elf von der Clubshow in Nürnberg. Nur 'Metal Queen' und 'Whatcha Do To My Body' sind vom Bang Your Head. Warum man mit 'Mistreated' eine Coverversion an den Anfang gesetzt hat, wissen wohl nur die Macher, zudem sie ja in der Originalsetliste der Clubshow auch erst später gespielt wurde. Nicht, dass sie schlecht ist, ganz im Gegenteil. Lee Aaron singt die Nummer mit einer derartigen Hingabe, wie ich es selten von anderen Interpreten gehört habe, außer von David Coverdale und Ronnie James Dio natürlich. Erwähneswert ist hier auch Gitarrist Sean Kelly, der mit seinem Spiel diesem Klassiker alle Ehre macht. Und wo wir gerade beim Loben sind, das ein eben solches hat sich auch die restliche Begleitband verdient. Im einzelnen sind dies Bassist Dave Reimer, Schlagzeuger John Cody und Tourkeyboarder und Gitarrist Kevin (Toad) Soalner, die alles einen super Job abliefern. Was Sound, Bild und Schnitt betrifft, übezeugen mich die Aufnahmen aus dem Hirsch eher, da die Clubatmosphäre, wie ich finde, sehr schon einfangen wurde. Ich war ja beim Bang Your Head dabei und der Auftritt von LEE AARON war einfach nur göttlich. Leider kommt dies hier leider nicht ganz so rüber. Bezüglich der Authentizität wäre es vielleicht sogar besser gewesen nur den Mitschnitt aus Nürnberg zu verwenden. Etwas gewöhnungsbedürftig finde ich auch die hier und da als Schwarzweiß Splitscreen am unteren Bildrand eingefügten Filmsequenzen der jeweils anderen Show.



An der musikalischen Darbietung an sich gibt es nichts auszusetzen. Die Setliste ist ausgewogen, auch wenn ich mir eventuell ein paar mehr ältere Nummern gewünscht hätte. Über die leider etwas kurze Laufzeit von 60 Minuten tröstet vor allem eine Gänsehautversion von 'Barley Holdin On' hinweg. Und LEE AARON kann auch den Blues, wie sie bei 'I‘m A Woman', einem weiteren Höhpunkt, eindrucksvoll zeigt. Als Bonusmaterial gibt es auf der DVD dann noch die Videoclips von 'American High', 'Diamond Baby' und 'I‘m A Woman' und einer Bildergalerie mit Impressionen von der Tour. Das komplette Livematerial gibt es zusätzlich noch auf CD, was das ganze Paket trotz der von mir angesprochenen leichten Defizite in der Umsetzung zu einer wertigen Sache macht.