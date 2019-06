Schwarz ist die Juni-Nacht

Es ist Juni: Die Sonne strahlt, die Menschen lachen. Es ist warm, die gute Laune durchflutet ganze Straßen und die Wärme des Monats sorgt für freundliche Gesichter und lange Abende. Wäre da doch nicht ein kleiner Rebell, der damals bei IMMORTAL für Furore gesorgt hat und in diesem doch wunderschönen Monat mit seinem Zweitwerk die Welt doch wieder ein bisschen verfinstern möchte. ABBATH kehrt mit "Outstrider" zurück und sorgt einmal mehr für eine Black-Metal-Lehrstunde.

Nach dem Abgang von seiner ehemaligen Hauptkapelle hat uns Olve Eikemo 2016 mit "Abbath" beglückt und Fans in bester IMMORTAL-Manier zufrieden gestimmt. Von dieser Marschroute weicht auch "Outstrider" nicht ab, auf dem speziell die Atmosphäre und frostige Aura Bergens eine große Rolle spielen.

Den ersten Querverweis gibt es gleich zu Beginn mit 'Calm In Ire (Of Hurricane)', das ruhig und melodisch beginnt und dann wie ein losgelassener Berserker alles in Grund und Boden stampft, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Ein erster Aha-Moment also, der lange nicht der letzte sein sollte. 'Bridge Of Spasms' lässt die Wildsau von der Leine, wobei speziell der Refrain hängenbleibt. Der "Outstrider"-Anfang verspricht also schon einmal viel. Es wird weiterhin gethrasht ('The Artifex'), gegroovt ('Harvest Pyre') und natürlich wie wild gekeift und soliert – ABBATH haut uns sein umfassendes Können vor den Latz.

Der zweite Teil der Platte ist leider nicht von ganz so viel Erfolg gekrönt wie der Beginn, obgleich der Titeltrack eine unheimlich geniale Aura mit sich bringt und 'Scythewinder' neben klassischen Zügen auch den nächsten "Aha"-Effekt mit sich bringt. Zurück bleibt also ein Album, ein Zweitwerk, das zum einen IMMORTAL sowie "Abbath" in nichts nachsteht und mit Sicherheit für die einen oder anderen etwas frostigeren, bedrohlichen Nächte in einem ansonsten doch so sonnigen Monat sorgt. Doch wer sollte dafür sonst in Frage kommen als ABBATH persönlich?