All Pain Is Penance

Ein markantes Auflodern im britischen Black Metal.

ABDUCTION, nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Death-Metal-Combo aus dem hiesigen Underground, gehört spätestens mit "All Pain Is Penance" zu den ganz großen Hoffnungsträgern der britischen Black-Metal-Szene - obschon die Band auf ihrer dritten Scheibe beileibe keine landestypischen Finstervisionen kreiert. Im Vergleich zu den zahlreichen Vorreitern aus dem eigenen Land spielt Dramaturgie und Theatralik bei ABDUCTION nämlich überhaupt keine Rolle. Die Band mag es stürmisch, rau und oftmals auch rasant und ordnet sich viel mehr den nordischen Vorläufern unter, wenn es um die eigentlichen Einflüsse dieser Scheibe geht. Da werden Melodien extrem radikal verpackt, die hymnischen Parts werden nicht von aufgemotzten Chören untermalt, sondern bleiben naturbelassen roh, wenn die Band ins Midtempo wechselt, hat das Material ebenfalls etwas sehr Erhabenes, und in der unvermeidlichen Gegenüberstellung mit CRADLE OF FILTH hat ABDUCTION hier auch ganz klar die Nase vorn - schlicht und einfach, weil die Ambitionen durch ein sehr leidenschaftliches und verdammt motiviertes Auftreten noch einmal deutlich unterstrichen werden. Und da ist zum Songwriting noch nix gesagt.

Letztgenanntes ist auf "All Pain is Penance" auch durch die Bank überzeugend. "All Pain Is Penance" richtet sich nicht an den gängigen Szene-Protokollen, sondern geeht eigene Wege, die manchmal von unkonventionellen Breaks gelenkt werden, an sich aber trotzdem jederzeit zielstrebig erscheinen und damit noch einmal bestätigen, dass jedwede Form der Kompromisslosigkeit bei diesen briten fest verankert und herzlich willkommen ist.

So donnert die dritte ABDUCTION-Veröffentlichung mit großem Selbstbewusstsein und äußerster Brachialität durch die Boxen, ist aber auch im sphärischen Kontext ein richtig starker Release. Bislang hat man von diesen UK-Finsternasen noch nicht wirklich Notiz genommen; dies sollte sich mit der Herausgabe von "All Pain is Penance" aber grundlegend und schleunigst ändern!

Anspieltipps: Convulsing At Baalbek, Prayer Of Electrocution, Seven Apparitions Of Suffering