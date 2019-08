Post Hardcore, einfach mal gut.

Wozu viele Worte verlieren? Für ein Debüt ist "Lonely World" ein erstaunlich reifes und ausgewogenes Album geworden. Verantwortlich dafür: Die Briten ACRES, die zwei Jahre nach ihrer Erstlings-EP "Sickness & Health" nun einen satten Zehntracker hinterher schieben und dabei so klingen, als wäre ihnen hochmelodischer und einfühlsamer Post Hardcore schon mit der Muttermilch verabreicht worden und als hätten die vier Jungs seither ihren Lebtag lang nichts anderes gemacht. Nummern wie der ausgefuchst eingängige Titelsong, das dezent punkige 'Talking In Your Sleep' oder das ergreifende 'Be Alone' könnten anno 2019 prinzipiell als Referenzen in Sachen Post Hardcore genannt werden. Das symphonische Intro 'Deathbed' ist vielleicht etwas dick aufgetragen, andererseits trieft es in diesem Genre ja oft genug vor Pathos und Emotionen, kein Grund zur Aufregung also. Nur der gutturale Gesang wirkt bei ACRES tatsächlich ziemlich deplatziert: Ben Lumbers leicht kratzige Stimme überzeugt im klaren Bereich durchweg, das heisere Geschrei bringt dem Bandsound aber keinen Mehrwert und wäre auch überhaupt nicht nötig gewesen: "Lonely World" lebt vom Pendeln zwischen melancholischer Ruhe und mitreißendem Drive, bezaubernden Melodien und treibenden Riffs – es gibt gar keinen Grund, aggressiv zu werden.



Post-Hardcore-Fans werden mit "Lonely World" aber definitiv bestens bedient, und auch wer von übertriebenen Säuseleien und den stereotypen Herz-Schmerz-Selbstoffenbarungen vergleichbarer Kapellen bisher gekräuselte Fußnägel bekommen hat, sollte ACRES eine Chance geben: Hier ist nichts übertrieben, nichts aufgesetzt, das Songwriting hat Hand und Fuß, die Balance zwischen Ruhe und Umtriebigkeit stimmt. Ehrliche, flott-emotionale Rockmusik – damit schließt die Truppe aus South Coast zu meinen persönlichen Post-Hardcore-Favoriten auf.



Anspieltipps: Be Alone, Lonely World, Lullaby