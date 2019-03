EIn Hoch auf die alten Tage - trotz trauriger Umstände!

Die Euphorie über einen der bis dato wohl stärksten ADOLESCENTS-Longplayer wwurde kurz vor dem Release von "Cropduster" deutlich getrübt: Songschreiber und Mastermind Steve Soto erlebte die Veröffentlichung des neuen Hitfeuerwerks leider nicht mehr und hinterlässt nach seinem plötzlichen Ableben eine Lücke, von der man bis heute nicht weiß, ob sie jemals auch nur ansatzweise geschlossen werden kann. Zumindest ist der Status der Legende, die in 40 Jahren unzählige Schlachten auf den Bühnen geschlagen hat, momentan noch unklar, vor allem weil offen ist, ob sich die Truppe von einem solch schweren Schlag im Herbst der eigenen Laufbahn noch einmal wird erholen können.

Lässt man indes lediglich die neuen Songs sprechen, sind solche Diskussionen überflüssig. Die Band hat auch nach mehr als 40 Jahren immer noch eine Menge Feuer, trägt die raue Ursprungsidee des Punk Rock nach wie vor in ihren Songs nach außen und klingt so zeitlos wie eh und je - nur eben mit dem Unterschied, dass die Hitdichte auf "Cropduster" noch einmal wesentlich größer ist als auf den vorangegangenen Scheiben. Bei 'Queen of Denial' und 'Just Because' kann man bereits im zweiten Chorus locker einsteigen, 'Alice On Wonderbread' und 'Paradigm Bag Junkies' sorgen für ähnlich starke Singalong-Erlebnisse, 'Disease' und 'Nuclear Football' beleben das räudige Feeling der 77er-Generation, und bei Songs wie 'Choke And Killswitch System' und 'Room 223' dürften sich selbst Freunde von TURBONEGRO und Co. angesprochen fühlen - denn ganz klar: so unbeschwert, lässig und cool sollte Punk Rock immer klingen!

Ob er dies künftig jedoch noch aus der Feder der ADOLESCENTS tun wird, müssen die nächsten Monate zeigen. Die Hoffnung bleibt jedoch, dass man Soto zu Ehren nicht in den Sack haut, sondern mit neuen Kräften und der Energie des aktuellen Releases eine weitere Runde einläuten kann. Bevor der letzte Vorhang fällt, wäre "Cropduster" sicherlich ein würdiger Abgang. Doch mit dem Wissen, wie viel Potenzial immer noch in dieser Truppe steckt, mag ich Gedanken wie diesen noch nicht akzeptieren -schon gar nicht mit einem solch starken Album im Rücken!

Anspieltipps: grundsätzlich jeder Song