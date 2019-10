Frisch und unverbraucht.

Auf ihrem Zweitwerk "Damnation" gelingt AERODYNE ein mächtig großer Schritt nach vorne. Versprühte zwar auch schon deren Erstling "Breaking Free" aus dem Jahr 2016 einen gewissen Charme, so überzeugen die fünf langhaarigen mit ihrer Mixtur aus zum Teil typisch schwedisch tönendem Metal der Marke AIR RAID, AMBUSH oder SCREAMER, gepaart mit einem starken Sleaze-Metal-Einschlag wie er bei CRASHDIET, CRAZY LIXX oder BLACKRAIN nachzuhören ist.



Die neun hier vorliegenden Titel (plus Intro) der Schweden bieten dabei eine gut ausbalancierte Mixtur aus teilweise schnelleren Heavy-Metal-Krachern mit einer gewissen "Kick-Ass-Attitüde", wie sie die Jungs von SKID ROW so vorzüglich zu zelebrieren wissen. Die beiden sich direkt am Anfang befindenden Nummern 'Out For Blood' und 'Kick It Down' sind sogleich zwei der von mir angesprochenen Beispiele. Im direkten Anschluss würde 'March Davai' auch auf CRASHDIETs aktuellem Album "Rust" eine vorzügliche Figur abgeben. Mit dem eingängigen 'Damnation' gelang sogar ein toller Stampfer in bester AC/DC meets JUDAS PRIEST Manier. Doppelläufige Gitarrenduelle gehören auf der Scheibe ebenso zum Repertoire wie die relativ simpel aber äußerst effektiv gehaltenen Refrains, die sich vor allem live vorzüglich zum Mitbrüllen eignen.



Da sich das Quintett mit diesem abwechslungsreichen, absolut frisch und unverbraucht klingenden Material auch über die gesamte Spielzeit von immerhin knapp 50 Minuten absolut keine Blöße gibt, heißt es hier naturgemäß: beide Daumen nach oben. "Damnation" lässt mich durch seine unbändige Energie nicht nur wieder zehn Jahre jünger fühlen, sondern tröstet mich auch über den Totalausfall "Katharsis" aus dem Hause SANTA CRUZ hinweg.