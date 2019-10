Kein Feuerwerk, aber auch kein Untergang!

Das was das aus dem bergischen Land stammende Quartett AERONAUTICA auf seinem neuesten Werk "Der Himmel brennt" musikalisch offeriert, sollte mir vom Stil her prinzipiell gefallen. Trotzdem schafft es die Truppe trotz mehrmaliger Durchläufe nicht mich abzuholen. Das ist schade, denn die Band hat durchaus Potential. Aber das, was mir fehlt, ist so der letzte Wumms, wenn man sich schon Gothic Metal auf die Fahne schreibt. Und auch die NDH-Ansätze können nicht so richtig zünden. Das kommt einfach alles zu brav rüber. Dies liegt zum einen an der etwas schwachbrüstigen Produktion sowie am Gesang von Tobias Kurzawa, dem es stimmlich ein bisschen an Durchschlagskraft fehlt.

Weitere Schwächen sind auch beim lyrischen Konzept vorhanden. Neben einigen ordentlichen Ansätzen wirkt manches auch äußerst platt und fast schon uninspiriert. In dieser Beziehung ist 'Der Smutje' der textliche Totalausfall auf der Scheibe, während die Sozialkritik bei 'Spieglein, Spieglein' eigentlich ganz gut rüber kommt. Der Song entwickelt sich auch zu einem Highlight neben der Abschluss-Lagerfeuernummer 'Sehnsucht Ahoi'.

"Der Himmel brennt" ist ein Album mit Licht und Schatten. Mir ist auch durchaus bewusst, dass gerade bei einer Eigenproduktion das Budget begrenzt ist, aber ein paar Tage mehr Feintuning hätten hier definitiv nicht geschadet.