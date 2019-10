Eines Tages werd' ich mich rächen...

An dieser Stelle möchte ich zunächst meinen ältesten Schulfreund Christian grüßen, dessen große Schwester uns mit "13", "Planet Punk" und "Le Frisur" versorgte und damit maßgeblich zu meiner musikalischen Früherziehung beitrug. Für "Debil" war es noch nicht ganz an der Zeit, doch wie es mit neun, zehn Lebensjahren so war, will man auch später irgendwann die Frühwerke seiner Kindheitsmusikhelden genießen. So stieß ich schon recht früh auch auf das Debüt der ÄRZTE, was mich mit Sahnie damals am Bass noch nicht so recht fesselte – ich kannte ja in erster Linie nur BelaFarinRod. Aber dennoch gefiel die Platte, die nun 35 Jahre nach dem erstmaligen Erscheinen wieder als schwarze Schallplatte samt Jungs- und Mädchenseite sowie Originalcover und -Trackliste wieder zu haben ist – der ÄRZTE-Zug rollt allmählich wieder an.

Die frivolen, anzüglichen und zweideutigen Texte waren damals natürlich ein gefundenes Fressen, alles Verbotene ist eben im höchsten Maße attraktiv für die Ohren – natürlich bekam "Debil" dann auch kurze Zeit später eine entsprechende Indizierung durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, was uns und alle anderen von damals natürlich nicht davon abhielt, auf dem Schulhof über das Schlaflied oder Claudias Schäferhund zu diskutieren. Der Pop-Punk der Berliner machte schon damals Spaß und zeigt eine immens unterhaltsame Mischung aus luftig-leichten und mit jeder Menge Sarkasmus bespickter Texte, tollen Melodien und einer Fröhlichkeit, die selbst die dichteste Wolkendecke auflockerte.

Es ist schön, diese Platte mit unzensierten 1984-Ur-Bestandteilen und mit dem Blick für das Wesentliche wieder in den Händen zu halten. Es ist schön, mit 'Zu spät', 'Paul', 'Roter Minirock' oder 'Mädchen' in alten Erinnerungen zu schwelgen. Es ist schön, dieses damalige Must-have aufzulegen, sich die frechen Texte noch einmal durchzulesen und zu wissen, dass Sony wohl auch weitere Vinyl-Reissues in Zukunft parat halten wird. Es ist schön, dass die beste Band der Welt wieder ein wenig zielstrebiger ins Rollen kommt und Festivalauftritte sowie Re-Releases hoffentlich nur der Anfang sind. Und vor allen Dingen ist es schön, dass Erinnerungen für immer bleiben – wie ich damals mit Christian in meinem Kinderzimmer saß, Bela über stinkende Partys, Farin über seine Freunde und beide über Michael Schumacher sangen.