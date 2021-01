Ohne Firlefanz oder Grundsatzdiskussionen.

Zugegeben: Finnland ist in Sachen Black Metal nicht die Szene, die ich mit großer Akribie verfolge. Da geht einem schnell auch mal eine Band durch die Lappen, die bestens zu den eigenen Hörgewohnheiten passt. AETHYRICK ist so eine Band, die mit "Apotheosis" bereits ihr drittes Album veröffentlicht. Die Vorgänger "Praxis" (Dezember 2018) und "Gnosis" (Januar 2020) markieren übrigens die ersten beiden Teile einer Trilogie und zeugen auch von der außerordentlichen Arbeitsmoral des finnischen Duos. Optisch wird das jüngste AETHYRICK-Album unweigerlich ein trauriges Highlight der Band-Diskografie bleiben: Das Artwork entwarf Timo Ketola (u.a. OPETH, WATAIN, NECROS CHRISTOS), der das vorliegende Cover nur eine Woche vor seinem Tod fertigstellen konnte.



An der musikalischen Front ist "Apotheosis" vor allem für diejenigen ein Fest, die es insgeheim ausladend und sinfonisch mögen, aber keinesfalls Mainstream-BM hören wollen. Das Songwriting lebt von schwelgerischen Passagen bei monotoner Inszenierung, man kann hier gerne an Nordamerika denken. Underground-kompatibel gestaltet sich auch der Einsatz der Keyboards, die dezent und unterstützend am Klang teilhaben dürfen, ohne eine Portion Schmalz draufzupacken. In einigen Augenblicken (der Beginn von 'Flesh Once Divided') blitzt auch MGLA als Einfluss auf, ohne aber kompositorisch deren Level zu erreichen.



Trotz aller Simplizität gefällt mir "Apotheosis" gut. Die Atmosphäre ist packend, herausragend sind aber weder Gesang, noch Gitarrenspiel oder Drumming. Und doch ist das Gesamtbild hier schöner als die Summe seiner Teile. Wer nicht unbedingt den Orden für Originalität verleihen muss, ist mit AETHYRICK sehr gut bedient. Ein hübscher Auftakt für das Black-Metal-Jahr 2021.



Anspieltipps: Flesh Once Divided, Rosary Of Midnights