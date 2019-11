Business as usual - und das ist gut so.

30 Minuten, 14 Songs... alleine diese Daten machen klar: Bei "Get Loud!" von AGNOSTIC FRONT bekommen wir wohl, was wir erwarten. Auf lange Songs wir komplett verzichtet (der längste Titel kommt auf 3:11 Minuten), auch weiteren Firlefanz gibt es nicht. Der Hardcore der New Yorker Traditionscombo ist wieder mal leicht metallisch angehaucht, der Gesang von Roger Miret wird weiter nicht jedermanns Sache sein. Aber die Jungs ziehen ihren Schuh auf bewundernswerte Weise durch. Das mittlerweile zwölfte Album der Truppe ist das erste seit vier Jahren, und mittlerweile das fünfte beim Branchenführer Nuclear Blast. Auf Line-Up-Wechsel wurde diesmal überraschenderweise verzichtet, ebenso gewohnt ist das farbvolle Coverartwork. Und auch inhaltlich gibt es weiter linke Punk-Hymnen. Aber wer hätte hier schon mit Veränderung gerechnet?

Die Songs bieten wirklich keine Überraschungen. Was sich in manchen Rezensionen wie eine Fundamentalkritik lesen könnte, ist hier ein großes Kompliment: Bei AGNOSTIC FRONT weiß ich nicht nur, was ich bekomme - ich erhalte auch die gewohnte Qualität. Natürlich gefallen mir die etwas flotteren Titel schon noch besser, aber einen Stinker konnte ich bei fünf Hördurchgängen nicht ausmachen. Klar ist es bei Hardcore-Scheiben auch gar nicht so easy, die absoluten Highlights auszumachen. Der Titelsong 'Get Loud' mit feiner Basslinie sticht aber zum Beispiel schon heraus. Auch das Eröffnungsriff von 'Conquer And Divide' ist wirklich klasse. Und die RAMONES-Anleihen in 'I Remember' machen richtig Spaß. 'In My Blood' gefällt mit gewohnt-mächtigen Gangshouts. Und so könnte ich fast jeden Track hier aufzählen.