Technik versus Feeling

Gibt es nette Death-Metal-Alben? Eigentlich eine überflüssige Frage. Allerdings gibt es eben genau diejenigen Releases, in denen vom Handwerk bis zur Performance alles bestens ist, die aber nicht wirklich viele Emotionen wecken, weil die gesamte Darbietung am Ende viel zu routiniert erscheint. "Sewerborn" gehört in diese Kategorie, ein Album, dessen Rahmenbedigungen wirklich vorzüglich sind, welches mit exquisiten Growls und technisch versierten Attacken den Brutalo-Sektor erobern möchte, den Zuhörer letztlich aber gerade deswegen kalt lässt, weil alles maschinell und steril wirkt.

Und ja, auch der Death Metal benötigt Emotionen, in denen sich die Aggressionen der beteiligten Musiker authentisch wiederspiegeln und die man zum Anlass nehmen kann, sich in livehaftigen Szenarien ins Getümmel zu stürzen. Aber hiervon hat der neue AHTME-Silberling einfach viel zu wenig. "Sewerborn" klingt wie eine programmierte Abrissbirne, die zwar keine echten Reißbrett-Qualitäten mitbringt, an sich aber dennoch jeden Anflug von Spontaneität im Keim erstickt - doch genau das ist an dieser Stelle zwingend erforderlich.

Warum man die Platte dennoch mal antesten sollte? Tja, weil die Jungs aus Missouri trotz allem verdammt gut in dem sind, was sie tun. "Sewerborn" ist eine technisch hochwertige Werkschau mit vielen coolen Riffs und einer Fülle von anspruchsvoll eingearbeiteten Breaks. Lediglich das Feeling fehlt, und auch wenn sich dieser Mangel keinesfalls komplett kompensieren lässt, darf auch nicht übersehen werden, dass hier durchweg fähige Musiker bei der Sache sind. Es ist eine merkwürdige Diskrepanz, die mit Worten irgendwie nicht passend zu beschreiben ist. Fakt ist am Ende jedoch, dass die Scheibe mächtig knallt, leider aber nicht im gleichen Maße bewegt. Vielleicht helfen beim nächsten mal ja ein paar Drinks, um die Stimmung zu lockern. Denn wenn das gelingen sollte, ist AHTME plötzlich ganz vorne mit dabei!

Anspieltipps: Summoning Shiba, Contort And Control