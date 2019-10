Mehr Metal im Baskenland

Das nunmehr fünfte Album der baskisch/spanischen Band ALERTA lässt schon anhand des Titels und der Liednamen kaum einen Zweifel daran, um was es dem Quintett inhaltlich geht: Hardcore-typisch wird auf allerlei Missstände hingewiesen und das System scharf kritisiert. Musikalisch hingegen wurde der Hardcore-Anteil im Vergleich zu früheren Veröffentlichungen zurückgefahren. Stattdessen dominieren nun oftmals die Metal-Passagen, nur dann und wann von Breakdowns oder anderen Ausflügen unterbrochen. So zum Beispiel im hart riffenden Opener 'Injusticia', der dem Hörer einen gut verdaulichen Albeneinstieg ermöglicht. Wer es derber mag, kommt etwa bei dem von einem Freund der Band geschriebenen 'Do It Yourself' auf seine Kosten: Hier regiert purer Hardcore.

Dafür, dass es sich nicht gänzlich um ein lupenreines Metalalbum handelt, sorgt der Gesang von Frontman Jabi, der den sieben Stücken eine durchgängig aggressive Stimmung verleiht. Mir persönlich gefällt das treibende 'Responsables' am besten, das sich munter durch diverse Tempi schlängelt und mit einem gefällig eingängigen Refrain aufwarten kann, der an IN FLAMES zur "Reroute To Remain"-Phase erinnert. Grundsätzlich sind aber eher Bands wie MADBALL oder HATEBREED zu Vergleichszwecken zu nennen.

Die Gesamtspielzeit ist mit 28 Minuten zwar knapp, aber nicht untypisch in diesem Genre. Dennoch kann "Tu Decides El Final" nicht über die gesamte Dauer überzeugen, es schleichen sich immer mal wieder eher unspektakuläre Passagen ein. Das mag auch damit zusammenhängen, dass die Lieder an sich meist gar nicht mal so kurz sind (nur einmal unter dreieinhalb Minuten!). Den Abschluss des Albums und eine kleine Überraschung stellt 'Ene Lagun Galduk' dar: Hier wird nicht nur auf baskisch gesungen, es gibt auch Gastgesang vom bereits erwähnten Bandkumpel Iban Gorriti, sowie einen poppigen Ohoho-Mitmach-Refrain und ein feines Gitarrensolo. Hätten wir mehr von diesem Kaliber, würde das die Note deutlich steigern, so bleibt "Tu Decides El Final' ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das aber nicht so wirklich mitreißt.