Kleiner Nachschlag in "live" .....

Da mir inzwischen die Limited Edition der "Detroit Stories" vorliegt, konnte ich mir auch die Live-DVD "A Paranormal Evening With Alice Cooper – Live At The Olympia Paris" anschauen. Es ist der Livemitschnitt des Konzertes vom 7. Dezember 2017.

Tja, was soll ich sagen – einfach nur eine großartige Show! Mister Cooper hat es einfach drauf, sein Publikum auch nach Jahrzehnten immer noch zu begeistern. Und wer jetzt denkt, naja, die Ollen halt – nein, mitnichten, gerade in den vorderen Reihen tummeln sich jede Menge junge Leute. Und immer, wenn die Kamera sie einfängt, kann man sehen, dass so ziemlich alle jeden Text draufhaben.

ALICE COOPER ist einfach Kult. Und keiner stirbt so schön, wie Alice, was er auch dieses Mal wieder mehrfach unter Beweis stellt. Und seine kratzige und raue Stimme beschert immer noch Gänsehaut, ganz besonders bei 'Paranoiac Personality'. Und 'Poison' geht immer noch ab, wie Schmidts Katze... Mir würden noch viele "unds" einfallen, wie das Gitarrensolo von Nita Strauss oder zwischendurch das Drum- und Gitarrensolo, oder die altehrwürdige Figur des "Frankenstein". Ich traue mich zu wetten, dass es die gleiche Figur wie 2012 beim Rock Of Ages ist, auch die Puppe, die Herr Cooper immer so schmählich behandelt, hat im Laufe der Jahre etwas gelitten.

Die Show läuft ab, wie sich das der "gemeine" Alice-Cooper-Fan wünscht. Die Auswahl der Setliste dürfte inzwischen etwas schwierig sein, immerhin dauert so ein Konzert ja "nur" neunzig Minuten. Aber auch im Olympia wurde das hervorragend gelöst und alle unbedingt erforderlichen Songs standen auf dem Programm.

Fazit: Wer sich das neue Album "Detroit Stories" kaufen möchte, sollte unbedingt die Limited Edition wählen. Es lohnt sich. Dass aufnahme- und filmtechnisch alles im dunkelgrünen Bereich ist, muss eigentlich nicht extra erwähnt werden.

Bleibt nur zu hoffen, dass wir irgendwann noch einmal in den Genuss einer neuen Alice-Cooper-Show kommen. Bis dahin viel Vergnügen mit "A Paranormal Evening With Alice Cooper – Live At The Olympia Paris".