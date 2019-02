Britische Melancholie aus dem bayerischen Finning

Briten in Bayern? Das war mein erster Gedanke beim Hören der aktuellen ALINEA-EP "Suns", denn der Alternative-Sound des Duos aus dem Städtchen Finning klingt glatt so, als wäre die Scheibe in Manchester oder London aufgenommen worden. Doch die beiden Köpfe hinter dem Bandprojekt, Tristan und Jonas, lernten sich im Süden der Bundesrepublik kennen und fanden schnell einen gemeinsamen musikalischen Nenner, den sie nun mit insgesamt sechs Eigenkompositionen der Welt präsentieren wollen.



Wie bereits angedeutet, haben für den Sound des Duos dabei vor allem melancholischere Alternative Rocker aus dem Vereinigten Königreich Pate gestanden, weshalb der Hörer nicht selten an Acts wie JOY DIVISON, RADIOHEAD oder auch THE VERVE erinnert wird. Trotzdem ist "Suns" in seiner Gesamtheit weit mehr als einfache Heldenverehrung, denn die Bayern vermengen all diese Einflüsse zu einem schlüssigen Gesamtbild und garnieren das Ganze mit einem wirklich guten Händchen für eingängiges Songwriting. So gehen Tracks wie 'Suns (This Night)', 'Sirens' oder 'Old Known Streets' trotz der dauerhaft präsenten Melancholie dank feiner Hooklines schnell ins Ohr und nisten sich dort auch beständig ein. Noch stärker präsentieren sich die Jungs allerdings dann, wenn sie die dezenteren Töne hinten anstellen und etwas rockiger zu Werke gehen. Ganz besonders sticht hier 'My Cage' heraus, das mit deutlich kantigeren Gitarren agiert und zum finalen Crescendo mit wunderbar arrangierten Synthesizern auftrumpft.



Alles in allem ist "Suns" damit ein hervorragendes erstes Lebenszeichen geworden, das sich Liebhaber von melancholischen Tönen auf den Einkaufszettel schreiben sollten. Um mit Genre-Größen wie JOY DIVISION mitzuhalten, reicht es zwar noch nicht ganz, aber wenn man bedenkt, dass es sich hier um den Erstling aus der Feder von Tristan und Jonas handelt, dann darf man gespannt sein, was in Zukunft noch von ALINEA zu erwarten ist.